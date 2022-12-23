Не для "Шахедів". У повітряних силах назвали призначення системи Patriot

Комплекс ППО Patriot не застосовуватиметься проти іранських дронів-камікадзе, це робитиметься лише у крайньому випадку.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Безумовно (з ППО Patriot ів не будуть збивати іранські дрони – ред.). Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми сьогодні маємо Iris-T та NASAMS, які теж збивали "Шахеди". Я хочу сказати, що хоч" Шахед" і має вражаючу частину не таку велику, як ракета, але якщо він потрапить у важливий об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ракету", - зазначив Ігнат.
Він також наголосив, що новий комплекс протиповітряної оборони відганятиме ворожу авіацію від кордонів України.
Раніше ми писали, що у Пентагоні розглядається можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах. У ЗСУ вже сформували команду військових, які навчатимуться роботі з новою системою ППО.
Також нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.
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