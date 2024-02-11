"Шахеды" сбивали в 9 областях. В Воздушных силах рассказали об отражении ночной атаки

Отмечается, что эти ударные беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - рассказали военные.

Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.

"Шахеды" россиян уничтожали в девяти областях. А именно в пределах:

Киевской,

Винницкой,

Житомирской,

Кировоградской,

Николаевской,

Черкасской,

Одесской,

Днепропетровской,

Херсонской области.

Атака "Шахедов" 11 февраля

Напомним, войска РФ снова наносили воздушные удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером и ночью. В разных областях страны объявляли воздушную тревогу, длившуюся несколько часов.

Как сообщали в ПС ВСУ, противник этой ночью, 11 февраля, запускал "Шахеды" несколькими группами с юга и в несколько волн. Вражеские дроны меняли курс и находились в воздушном пространстве разных регионов.

Николаев оказался под массированным ударом – в городе в течение ночи несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа защитников неба. В мэрии сообщали о пожаре, взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод, один пострадавший.

Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепра.

Кроме того, велась работа сил и средств ПВО в пригороде Киева и области. Уже утром в Киевской городской военной администрации заявили, что все вражеские беспилотники, следовавшие на столицу, были сбиты на подступах к городу.

Также стало известно, что на юге Украины этой ночью силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 26 вражеских ударных дронов типа "Шахед".