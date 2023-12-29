"Шахеды" и угроза баллистики. Россияне снова атакуют Украину с воздуха

Атака "Шахедов"

По информации Воздушных сил, сейчас дроны-камикадзе россиян фиксируют в Николаевской области. Они направляются в сторону Одесской области.

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Также беспилотники оккупантов летят в сторону Винницкой области.

Угроза применения ударных дронов есть и для Кировоградской области.

Обновлено 22:45

По информации Воздушных сил, дроны уже наблюдают в Винницкой области. Они летят в западном направлении. Есть угроза для Хмельницкой области.

Угроза баллистики

В то же время, как отмечают военные, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Пусков ракет пока не фиксируют.

Обновлено 22:26

В трех вышеуказанных областях отбой угрозы баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы.

Массированный обстрел Украины

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны.

Враг запустил по нашей стране 158 дронов и различных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Более детально о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.