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"Шахеды" и угроза баллистики. Россияне снова атакуют Украину с воздуха

Фото: россияне снова атакуют Украину с воздуха (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 29 декабря, вечером в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. При этом есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Атака "Шахедов"

По информации Воздушных сил, сейчас дроны-камикадзе россиян фиксируют в Николаевской области. Они направляются в сторону Одесской области. 

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Также беспилотники оккупантов летят в сторону Винницкой области. 

Угроза применения ударных дронов есть и для Кировоградской области. 

Обновлено 22:45

По информации Воздушных сил, дроны уже наблюдают в Винницкой области. Они летят в западном направлении. Есть угроза для Хмельницкой области. 

Угроза баллистики

В то же время, как отмечают военные, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики. 

Пусков ракет пока не фиксируют. 

Обновлено 22:26

В трех вышеуказанных областях отбой угрозы баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы. 

Массированный обстрел Украины

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны. 

Враг запустил по нашей стране 158 дронов и различных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. 

В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения. 

Более детально о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина

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