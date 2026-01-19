В Ровенской области "Шахеды" сбрасывали взрывчатку возле путей: в полиции показали фото

Происшествие случилось 18 января на одной из железнодорожных станций региона. Работник станции во время обхода территории заметил подозрительные объекты возле путей, после чего на место прибыли взрывотехники.

Специалистам пришлось идти пешком около трех километров вдоль железнодорожного полотна, чтобы добраться до места обнаружения снарядов.

Во время осмотра полицейские идентифицировали находку - две противотанковые мины ПТМ-3. Такие боеприпасы оснащены магнитными датчиками цели, реагирующими на любое изменение магнитного поля, поэтому транспортировать их было опасно.

Взрывотехники приняли решение уничтожить мины на месте путем контролируемого подрыва. По предварительным данным, боеприпасы были сброшены российскими дронами-камикадзе типа "шахед" во время атаки на регион.

Сейчас следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование.

Полиция призывает граждан не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о таких находках по номерам 102 или 112.