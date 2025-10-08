RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Шахеды" били по Нежину и Прилукам: "прилеты" по железной дороге, энергообъекту и нефтебазе

Иллюстративное фото: "Шахеды" били по Нежину и Прилукам 8 октября (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

В ночь на 8 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе по Черниговской области. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Нежина и Черниговскую ОГА.

По данным Нежинского городского совета, противник направлял 12 "Шахедов" по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин". В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение поездов в направлении Киева временно остановлено - поезда следуют только до станции Носовка.

Также зафиксировано попадание по одному из энергообъектов Нежина, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в нескольких районах города. Разрушениям подверглась складская инфраструктура "Укрзализныци" - произошел масштабный пожар на крыше помещения. По предварительным данным, жертв нет.

Черниговская ОГА сообщила, что всего за сутки область подверглась 50 обстрелам, большинство - с применением FPV-дронов. Пострадали 23 населенных пункта в семи громадах.

 

В Новгороде-Северском ранения получила 44-летняя женщина, в Семеновской громаде в результате дроновой атаки разрушен жилой дом и уничтожено авто, травмирована 70-летняя местная жительница. Еще один раненый - 56-летний водитель дорожного предприятия, по спецавтомобилю которого враг ударил беспилотником.

В Прилуках "Шахед" попал в нефтебазу, вызвав пожар, а в Семеновке - в административное здание. В Нежине попадания в объекты железной дороги, пожары, утром - попадание в энергообъект.

 

Обстрелы Чернигова и области

На протяжении последней недели Россия осуществляет массированные удары по энергетической инфраструктуре Чернигова и области. Особенно сложной ситуация стала после атак, которые состоялись в начале октября.

Основная цель врага - Нежин, Бобровица, Прилуки. Из-за обстрелов в этих городах были значительные перебои с электро и водоснабжением.

По данным "Черниговоблэнерго", сегодня русские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались более 4,5 тысячи абонентов.

Также из-за вражеских ударов движение поездов от Нежина до Киева и наоборот - усложнено, дальние и пригородные маршруты изменены

Черниговоблэнерго Черниговская область Война в Украине Атака дронов