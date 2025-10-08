"Шахеды" били по Нежину и Прилукам: "прилеты" по железной дороге, энергообъекту и нефтебазе

По данным Нежинского городского совета, противник направлял 12 "Шахедов" по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин". В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение поездов в направлении Киева временно остановлено - поезда следуют только до станции Носовка.

Также зафиксировано попадание по одному из энергообъектов Нежина, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в нескольких районах города. Разрушениям подверглась складская инфраструктура "Укрзализныци" - произошел масштабный пожар на крыше помещения. По предварительным данным, жертв нет.

Черниговская ОГА сообщила, что всего за сутки область подверглась 50 обстрелам, большинство - с применением FPV-дронов. Пострадали 23 населенных пункта в семи громадах.

В Новгороде-Северском ранения получила 44-летняя женщина, в Семеновской громаде в результате дроновой атаки разрушен жилой дом и уничтожено авто, травмирована 70-летняя местная жительница. Еще один раненый - 56-летний водитель дорожного предприятия, по спецавтомобилю которого враг ударил беспилотником.

В Прилуках "Шахед" попал в нефтебазу, вызвав пожар, а в Семеновке - в административное здание. В Нежине попадания в объекты железной дороги, пожары, утром - попадание в энергообъект.