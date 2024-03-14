RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахед" упал в центре Харькова

Фото: "Шахед" упал в центре Харькова (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Ночью на 14 марта в Харькове упал вражеский "Шахед". Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, дрон-камикадзе разработки Shahed упал в центре Харькова, в районе частных домов. Пока о пострадавших не сообщается.

Ночная атака РФ на Харьков

В ночь на 14 марта россияне запустили по Украине несколько групп ударных дронов типа "Шахед" .

В 03:45 в Воздушных силах Украины указали, что в Харьковской области идет атака "Шахедов". Кроме того, несколько групп ударных дронов врага из Полтавской области двигались на север, в Черниговской и Сумской областях было зафиксировано одиночное движение "Шахедов".

Также военные сообщали о значительном количестве дронов двигавшихся хаотично российских интервентов в Харьковской области.

В 05:10 в Харькове раздался взрыв, сообщил городской голова.

В 05:11 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что кафиры наносят удары по Харькову.

Напомним, ночью 12 марта в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны взрывы . Часть беспилотников следовала транзитом через Хмельницкую область в ряд западных регионов.

Кроме того, в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Сумах, 13 марта, количество пострадавших увеличилось до 12 человек . Также спасатели провели аварийно-восстановительные работы (закрыто 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.

Ранее мы писали, что 11 марта в результате ночной атаки РФ с применением ударных дронов были зафиксированы три попадания на территории Слободского района Харькова . Произошел пожар, который удалось ликвидировать. Были повреждены многоэтажки, админздания, жилые дома, частные автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныАтака дронов