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В Хмельницкой области были слышны взрывы

Вторник 12 марта 2024 01:25
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В Хмельницкой области были слышны взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области сегодня ночью, 12 марта, были слышны взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении области летит группа вражеских дронов-камикадзе со стороны южной части Винницкой области.

По данным мониторинговых пабликов, также часть беспилотников направлялась транзитом через Хмельницкую область в ряд западных регионов.

Удары россиян по Хмельницкой области

В последние месяцы войска РФ активизировали удары с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов по Хмельницкой области. Отмечается, что часто под ударом находился Староконстантинов.

Так, 6 марта российские захватчики атаковали Хмельницкую область, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры, также были обесточены некоторые населенные пункты региона.

Также взрывы в области были слышны и ночью 10 марта. Позже в регионе сообщили о работе украинских сил противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.

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Хмельницкая область Взрывы Дрони
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