"Шахед" прицельно попал в пассажирский поезд в Одесской области, есть погибшие

В Одесской области вражеский дрон прицельно ударил по локомотиву пассажирского поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.
Мониторинговая команда зафиксировала угрозу беспилотника и подала команду на остановку. Поезд заходил на станцию, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров.
Из-за резкого маневра реактивного "Шахеда" у локомотивной бригады не осталось времени остановить состав полностью и эвакуироваться самим.
"К сожалению, должен от первого лица сообщить о самом страшном: предварительно по имеющейся информации этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде - машинисту и помощнику", - написал Александр Перцовский.
"Склоняем голову перед героизмом наших коллег - они погибли, останавливая поезд для безопасной высадки и спасения своих пассажиров", - добавил председатель правления "Укрзализныци".
Все 340 пассажиров и поездную бригаду вывели в безопасное место. Пострадавших в их числе нет.
В настоящее время организованы довозы людей в Одессу автобусами.
Напомним, 14 марта дрон РФ попал в пассажирский поезд сообщением Смородино - Ворожба в Сумской области.
Мониторинговая служба тогда эвакуировала людей, поэтому пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было.
Тем временем 8 августа беспилотники РФ попали по локомотиву поезда Сумы - Киев, пассажиров успели эвакуировать заранее.
Один из вагонов получил повреждение.
Из-за постоянных обстрелов поездов оккупантами в "Укрзализныце" ввели остановки безопасности.