"Шахед" прицельно попал в пассажирский поезд в Одесской области, есть погибшие

Как случилась атака

Мониторинговая команда зафиксировала угрозу беспилотника и подала команду на остановку. Поезд заходил на станцию, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров.

Из-за резкого маневра реактивного "Шахеда" у локомотивной бригады не осталось времени остановить состав полностью и эвакуироваться самим.

Погиб машинист и его помощник

"К сожалению, должен от первого лица сообщить о самом страшном: предварительно по имеющейся информации этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде - машинисту и помощнику", - написал Александр Перцовский.

"Склоняем голову перед героизмом наших коллег - они погибли, останавливая поезд для безопасной высадки и спасения своих пассажиров", - добавил председатель правления "Укрзализныци".

Все 340 пассажиров и поездную бригаду вывели в безопасное место. Пострадавших в их числе нет.

В настоящее время организованы довозы людей в Одессу автобусами.

Атаки на поезда уже случались раньше

Напомним, 14 марта дрон РФ попал в пассажирский поезд сообщением Смородино - Ворожба в Сумской области.