Россия атаковала Украину баллистикой и 103 дронами. Как отработала ПВО

Россияне атаковали Украину баллистикой и 103 дронами в ночь на 22 декабря. Украинские военные сбили половину из запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

Оккупанты запускали беспилотники с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

"Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области", - отметили военные.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 52 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", - рассказали в Воздушных силах.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, один дрон полетел в направлении Беларуси.