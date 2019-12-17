Ні кроку назад: чи виконає влада обіцянку Зеленського для "зеленої" енергетики

Володимир Зеленський і Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

В уряді пропонують ретроспективно знизити ціну електроенергії, яку виробляють сонячні і вітряні електростанції. Чиновники вважають, що це дозволить їм вирішити проблему нестачі грошей для розрахунків з виробниками відновлюваної енергетики. Але такий крок йде врозріз з обіцянками президента Зеленського не знижувати "зелений" тариф "заднім числом".

"Зелений" тариф був і залишається стимулом для бізнесу інвестувати у поновлювані джерела енергії. І, зрозуміло, нинішні спроби чиновників переглянути тариф насторожують інвесторів: це – порушення законів України та міжнародних зобов'язань.

Бізнес готовий шукати компроміси з державою, але не на тих умовах, які пропонує Мінекоенерго. Спроби відомства втрутитися у ситуацію поки загрожують міжнародними арбітражами та втратою довіри інвесторів.

Бізнес схиляється до ідеї групи депутатів з комітету з економічного розвитку, що пропонують більш компромісні умови. Але проблема ще й у тому, що питання "зелених" тарифів стало каменем спотикання між різними групами впливу у владі.

Всередині фракції "Слуга народу" виявилися серйозні розбіжності - голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус займає недружню позицію щодо інвесторів у "зелену" енергетику, у той час як представники комітету з економічного розвитку дотримуються іншої позиції. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Команді влади на чолі з президентом Володимиром Зеленським потрібно показати швидкий результат, щоб виправдати безпрецедентний кредит довіри, отриманий на виборах. І, насамперед, це стосується економічного розвитку, що само по собі неможливо без припливу інвестицій.

Кабінет міністрів ставить завдання залучити 50 млрд доларів інвестицій у найближчі 5 років, що, за оцінкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука, забезпечить зростання економіки на 40% (такий показник – завдання від президента). Говорячи про багатомільярдні плани, у Кабміні вважають, що найбільш пріоритетними сферами для інвестицій в Україні є аграрний сектор, медицина, інфраструктура та енергетика.

З одного боку, держава тримає курс на залучення нових інвесторів. З іншого, через дії деяких представників влади не тільки плани по залученню нових інвесторів можуть бути не виконані, але є ризик втратити тих, хто вже давно працює в країні. І приклад енергетичного сектору тут, мабуть, є найбільш показовим.

Останні тижні чиновники все більше говорять про можливість "заднім числом" змінити "зелений" тариф на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Найбільш "оригінальна" ініціатива народилася у Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Інвесторам, які не погодяться на примусове зниження "зеленого" тарифу, пропонується передати електростанції та обладнання державі. За компенсацію. Однак порядок її розрахунку поки залишається "за дужками". Але куди важливіше інше – джерелом коштів для компенсації може бути тільки держбюджет, який хронічно дефіцитний. І тому всерйоз розглядати цю ініціативу не варто.

У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища (Мінекоенерго) запропонували провести добровільну реструктуризацію: зменшити тариф з продовженням терміну його дії на 5 років. Серед іншого, для сонячних електростанцій (СЕС) чиновники хочуть зменшити тариф на 17%, для вітроелектростанцій (ВЕС) – на 10%.

У Мінекоенерго пояснюють свою ініціативу тим, що їм потрібно якимось чином зменшити дефіцит коштів підприємства "Гарантований покупець", яке виплачує "зелений тариф" всім ВДЕ. Введення в експлуатацію нових потужностей і подальше зростання обсягу "зеленої" електроенергії тільки погіршить ситуацію для ДП, яке не зможе розраховуватися по "зеленці". Але навряд чи це аргумент для бізнесу, у якого під діючі тарифи підв'язані інвестиційні плани і кредити, взяті, у тому числі у міжнародних фінансових організацій.

Тут важливо розуміти, що Україна зобов'язалася до 2020 року досягти 11% енергії, виробленої з ВДЕ у загальній структурі енергоспоживання країни. В Енергетичній стратегії-2035 прогнозувалося зростання частки ВДЕ до 12% від загального первинного постачання енергії до 2025 року та не менше 25% – до 2035 року. Ідеї Мінекоенерго про примусову реструктуризацію тарифу, судячи з настроїв інвесторів, ставлять великий знак питання на цих планах.

Ні багато, ні мало – у сферу відновлюваної енергетики в Україні за останні 5 років інвестовано 4,8 млрд доларів (для порівняння – за ті ж 5 років сумарний обсяг усіх прямих іноземних інвестицій в Україну склав 11,1 млрд доларів). Це гроші як міжнародних компаній, так і глобальних фінансових інституцій, зокрема, Європейського банку реконструкції та розвитку.

А загальні капіталовкладення за останні 10 років, протягом яких діє держпідтримка галузі, склали понад 8 млрд євро. За цей час Україна увійшла в міжнародний рейтинг ТОП-10 найбільш привабливих країн для інвестицій у "зелену" енергетику.

Вирішення, безумовно, складної проблеми з дефіцитом коштів у "Гарантованого покупця" у варіанті Мінекоенерго може перекреслити всі попередні напрацювання у сфері ВДЕ. До того ж останні кроки профільного міністерства явно йдуть врозріз із заявами президента і прем'єр-міністра.

Володимир Зеленський у кінці листопада під час зустрічі з президентом Литви заявив, що виступає проти необдуманих і невиважених ретроспективних змін законодавства, що погіршують умови ведення бізнесу в країні. "Ми поважаємо будь-якого інвестора, який вже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від сектора та напрямки бізнесу, починаючи з ресторанного і до сектора "зеленої" енергетики", – запевнив Зеленський.

До цього, спілкуючись з канадським бізнесом, президент говорив, що в Україні будуть створені одні з найкращих умов у світі для інвестування в "зелену" енергетику. "Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур і посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому "зелена" енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", – запевнив глава держави.

Дещо раніше у подібному тоні висловився і Олексій Гончарук, заявивши, що Кабінет міністрів не буде "заднім числом" міняти систему стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії.

Порушивши зобов'язання перед інвесторами і переглянувши умови для ВДЕ, українська влада ризикує повторити невтішний досвід іспанських чиновників. У 2013 році влада в Іспанії зменшили тариф на "зелену" електроенергію, а вже у 2017 році програла потерпілим від цього рішення інвесторам в Міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів ООН (ICSID).

Суд прийшов до висновку, що порушена стаття 10 Договору до Енергетичної Хартії, а інвесторів позбавили справедливого і рівноправного режиму. І тепер іспанські чиновники змушені пропонувати інвесторам пільги, щоб ті відкликали свої позовні вимоги.

До речі, Україна також є учасником Енергетичної Хартії. І тому велика ймовірність, що односторонні ретроспективні зміни умов держпідтримки "зеленої" енергетики будуть розцінено арбітражами як порушення міжнародних угод про захист інвестицій.

На такі ризики чиновникам відкритим текстом натякнули декілька іноземних компаній, що розвивають в Україні великі ВЕС. У листі міністрові енергетики і навколишнього середовища Олексію Оржелю представники NBT, Vindkraft Ukraine, LongWing Energy і Greenworx Holding зазначили, що умови реструктуризації, запропоновані міністерством, суперечать взятим Україною на себе зобов'язаннями перед інвесторами.

У компаніях наполягають, що для інвесторів у вітрову енергетику, які підписали до 31 грудня 2019 року pre-PPA (договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, - ред.), має зберегтися право на будівництво об'єктів протягом трьох років.

"Примус інвесторів до участі в аукціонах або реструктуризації буде порушенням, взятих на себе Україною зобов'язань перед інвесторами", – сказано в листі на ім'я Оржеля.

Бізнес бачить інший вихід із ситуації. Альтернативу, яка, на відміну від пропозиції Мінекоенерго, влаштовує інвесторів, запропонувала група депутатів на чолі з Людмилою Буймістер (фракція "Слуга народу") у законопроекті №2543.

Документ передбачає запровадження добровільного механізму реструктуризації договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом. Але у даному випадку пропонується застосування понижуючого коефіцієнта до тарифу з одночасним подовженням терміну тарифу до 15 років з дати введення об'єкта ВДЕ в експлуатацію.

"Зазначений механізм може бути введений як для вже введених в експлуатацію об'єктів електроенергетики у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року, так і для тих, які плануються ввести в майбутньому у відповідності з укладеними договорами", – випливає з законопроекту.

У Європейській бізнес асоціації (ЄБА) вважають, що ключові учасники ринку ВДЕ підтримають прописані в законопроекті правила роботи, що забезпечить темпи розвитку "зеленої" енергетики у відповідності з Енергетичною стратегією та міжнародними зобов'язаннями України.

"Крім того, (прийняття законопроекту, - ред.) буде сприяти успішному переходу на аукціонну модель підтримки розвитку галузі, що сприятиме ще більшому скороченню витрат. За експертною оцінкою гравців ринку, прийняття проекту закону №2543 дозволить залучити близько 4 млрд євро у нові генеруючі потужності зеленої енергетики України", - повідомили в ЄБА минулого тижня.

Крім того, норми законопроекту №2543 дають держпідприємству "Гарантований покупець" додаткове джерело розрахунків з виробниками сонячної та вітрової енергії на 2,5 млрд гривень.

Групи впливу

Інвестори ВДЕ схиляються до пропозиції Людмили Буймістер, розуміючи, що прийняття цього законопроекту хоч і знизить "зелений" тариф, але не викличе судових позовів, а також дасть додаткові гроші в бюджет і збереже інвестпривабливість енергетичного сектора.

У тому числі мова йде і про іноземних інвесторів: зокрема, посольства Данії, Норвегії і Швеції (з цих країн в українську галузь ВДЕ інвестовані мільярди) закликали основних опонентів компромісу з інвесторами – міністра Олексія Оржеля і голову профільного комітету Ради Андрія Геруса – підтримати законопроект Людмили Буймістер.

Незважаючи на те, що Буймістер вважається людиною з групи спікера Дмитра Разумкова, Герус виступив проти її ініціативи. Минулої п'ятниці його комітет не підтримав проект №2543. Втім, це не означає, що документ не винесуть на голосування в зал.

Голова комітету неодноразово заявляв про необхідність знизити "зелений" тариф, незважаючи на те, що такий крок зупинить розвиток галузі. Як відомо, раніше Герус домігся зняття заборони на імпорт е/е з Росії, від чого виграли великі промислові споживачі, як, зокрема, феросплавні заводи з орбіти інтересів олігарха Ігоря Коломойського.

Що ж стосується варіанту Мінекоенерго з їх моделлю реструктуризації тарифу, то його переважно підтримує тільки група Ігоря Тинного, у якого міністр Олексій Оржель був головою Української Асоціації відновлюваної енергетики. У деякому сенсі Тинному, який має ряд своїх об'єктів ВДЕ, вигідне заморожування нових проектів конкурентів. Адже чим більше буде потужностей ВДЕ, тим у майбутньому більше ризик подальшого скорочення тарифу.

Хто б не стояв за останніми ініціативами Мінекоенерго і хто б не блокував пропозиції, які підтримує бізнес, вже у найближчі дні стане зрозуміло, чи зможе фракції "Слуги народу" виконати обіцянки президента, щоб зберегти інвестиції і знизити навантаження на бюджет. Або ж переможе сторона, що переслідує комерційні інтереси окремих бізнес-груп.

Для позитивного сигналу для інвесторів і зниження навантаження на бюджет треба негайно приймати компромісне рішення, про яке говорив президент, і робити це у найближчий пленарний тиждень. В іншому випадку, проблема затягнеться, а зупинені інвесторами проекти так і не будуть завершені. Що стане сильним негативним сигналом для тих, хто розглядає економіку України як об'єкт інвестування.