ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проект №2543 дозволить залучити 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА

Новини » Енергетика     13.12.2019 - 11:18
Проект №2543 дозволить залучити 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В ЄБА вважають законопроект №2543 компромісним варіантом

Ухвалення законопроекту №2543 "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі ВДЕ та залучити 4 млрд євро інвестицій. Про це йдеться у зверненні Європейської бізнес асоціації (ЄБА) до голів комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП, повідомляє РБК-Україна.

В ЄБА зазначають, що законопроект №2543 є компромісним варіантом щодо вирішення ключових проблем сектору відновлювальної енергетики. Зокрема, він передбачає зниження "зеленого" тарифу, що дозволить покращити фінансовий стан ДП "Гарантований покупець".

"Проект закону є компромісним варіантом щодо врегулювання трьох ключових питань сектору відновлювальної енергетики, а саме: зниження розміру "зеленого" тарифу для окремих виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, що поліпшить фінансовий стан ДП "Гарантований покупець" та забезпечить більш якісне виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії. Адже наразі прогнозний дефіцит ДП "Гарантований покупець" на оплату електроенергії виробникам ВДЕ, за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України, на наступний рік може сягнути 14 млрд грн", - говориться в зверненні.

В ЄБА також зазначають, що ухвалення законопроекту сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі альтернативної енергетики, адже в документі фіксується стабілізаційне застереження від зміни умов регулювання ринку ВДЕ у майбутньому. У асоціації наголошують, що цей законопроект підтримують ключові учасники ринку.

"За експертною оцінкою гравців ринку, прийняття проекту закону дозволить залучити близько 4 млрд євро у нові генеруючі потужності ВДЕ України", - зазначають у ЄБА.

Експерти закликають депутатів підтримати законопроект, щоб забезпечити перехід на збалансовані правила ринку відновлюваної енергетики України.

Проект закону №2543, який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу, був зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ.

"Зелені" тарифи: посольства західноєвропейських країн закликають владу до компромісу Бізнес готовий до добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу задля збереження його загального терміну, - ЄБА
Новини України зеленый тарифвозобновляемые источники энергииенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся