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У РФ заявили, що прогрес на переговорах недостатній для зустрічі Зеленського і Путіна

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Москва, Понеділок 21 березня 2022 11:51
У РФ заявили, що прогрес на переговорах недостатній для зустрічі Зеленського і Путіна Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль вважає, що поки немає можливості провести зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що причиною цього є недостатній прогрес на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Ступінь просування на переговорах, напевно, не така, як хотілося б, і не така, як вимагає динаміка розвитку ситуації для української сторони", - заявив Пєсков.

При цьому він не став розкривати деталей переговорів. Пєсков додав, що для проведення зустрічі президентів "потрібно спочатку зробити домашню роботу - провести і узгодити результати переговорів".

Нагадаємо, Пєсков також заявив, що на час переговорів Росія не припинятиме вогонь.

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