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Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілу Куніс за допомогу українцям

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 01:28
Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілу Куніс за допомогу українцям Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський подякував американським акторам Ештону Кутчеру та Мілу Куніс за допомогу українцям. Глава держави відзначив їхню віру в нашу перемогу і майбутнє країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Поспілкувався з Ештоном Кутчером і Мілою Куніс з красивою парою, яка щиро вірить в нас, в нашу перемогу, в наше майбутнє. Вони допомагають українцям, вимушеним переселенцям, збираючи гроші", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що удвох американські актори вже зібрали 35 млн доларів. Зеленський щиро подякував їм за допомогу.

Американські актори Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших почали збирати гроші для допомоги українцям. Вони оголосили, що їх мета - зібрати 40 млн доларів.

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