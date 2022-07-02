У Генштабі показали, як ЗСУ знищують російський "Панцир-С1" (відео)
У Генеральному штабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "бавовна" і "задимлення". Так люблять говорити російські пропагандисти про свою знищену техніку", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, українські військові активно застосовують польські самохідні артилерійські установки "Краб". У Генштабі ЗСУ показали їхню роботу на фронті.
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