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Збитий гелікоптер та 100 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні

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Київ, Неділя 03 липня 2022 09:07
Збитий гелікоптер та 100 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні Фото: Росія втратила в Україні вже близько 35 970 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України та, зокрема, один гелікоптер. Всього вже знищено близько 35 970 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1584 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 3744 (+7) од,
  • артилерійських систем - 801 (+1) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 105 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 187 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),
  • крилаті ракети - 144 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 64 (+3).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у місті, завдавши понад 30 ударів.

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