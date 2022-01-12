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Є сфери, за якими США і Росія можуть домогтися прогресу, - Держдеп

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Середа 12 січня 2022 17:00
Є сфери, за якими США і Росія можуть домогтися прогресу, - Держдеп Фото: перший заступник держсекретаря США Венді Шерман (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман заявила, що Сполучені Штати і Росія можуть працювати в деяких сферах і домагатися прогресу. При цьому вона додала, що пропозиції готові обговорювати детально в будь-який час.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Є сфери, в яких ми можемо працювати з Росією і домагатися прогресу", - заявила вона.

За її словами, на переговорах в Женеві американська сторона висунула ряд таких пропозицій, і готова обговорювати їх докладніше і в будь-який час.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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