Есть сферы, по которым США и Россия могут добиться прогресса, - Госдеп

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут работать в некоторых сферах и добиваться прогресса. При этом она добавила, что предложения готовы обсуждать подробно в любое время.

"Есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться прогресса", - заявила она.

По ее словам, на переговорах в Женеве американская сторона выдвинула ряд таких предложений, и готова обсуждать их подробнее и в любое время.