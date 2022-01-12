Есть сферы, по которым США и Россия могут добиться прогресса, - Госдеп
Фото: первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (Getty Images)
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут работать в некоторых сферах и добиваться прогресса. При этом она добавила, что предложения готовы обсуждать подробно в любое время.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться прогресса", - заявила она.
По ее словам, на переговорах в Женеве американская сторона выдвинула ряд таких предложений, и готова обсуждать их подробнее и в любое время.
Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".