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Есть сферы, по которым США и Россия могут добиться прогресса, - Госдеп

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Среда 12 января 2022 17:00
Есть сферы, по которым США и Россия могут добиться прогресса, - Госдеп Фото: первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут работать в некоторых сферах и добиваться прогресса. При этом она добавила, что предложения готовы обсуждать подробно в любое время.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться прогресса", - заявила она.

По ее словам, на переговорах в Женеве американская сторона выдвинула ряд таких предложений, и готова обсуждать их подробнее и в любое время.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

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