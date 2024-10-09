Украинцам в некоторых областях грозят новые штрафы: о чем речь

С четверга, 10 октября 2024 года, в водоемах карпатского региона Украины стартует запрет на вылов форели - в период ее нереста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В каких областях и как долго продлится запрет

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на вылов форели вводится в водоемах в пределах:

Закарпатской области

Ивано-Франковской области

Львовской области

Черновицкой области

Основная цель такого мероприятия - обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизводства аборигенного вида лососевых (ручьевой форели или пструга).

Запрет на вылов этой рыбы в вышеупомянутых областях продлится до 1 марта 2025 года.

Запрет на вылов форели стартует с 10 октября (инфографика: darg.gov.ua)

Какие штрафы грозят недобросовестным рыбакам

Украинцам рассказали, что за вылов ручьевой форели или пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено:

наказание от административных штрафов до уголовной ответственности

возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба

Уточняется, что компенсация за одну особь незаконно выловленной ручьевой форели составляет 7 225 грн.

"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующейся ручьевой форели и соблюдать установленные ограничения", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

В заключение рыбакам объяснили, что делать, если такая рыба внезапно все же попала на крючок - осторожно выпустить ее обратно в водоем (ведь будущее популяций этих аборигенных обитателей карпатских водоемов зависит от совместных действий людей).