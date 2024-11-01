Сезонные изменения для рыбаков. Где украинцам запретили ловить рыбу и как не получить штраф

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2024 года, в Украине запрещается лов рыбы в зимовальных ямах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.

Содержание

Где именно запрещено ловить рыбу с 1 ноября

Согласно сообщению Госрыбагентства, с 1 ноября 2024 года в украинских водоемах начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.

Такой запрет будет продолжаться до начала нерестового периода в 2025 году:

для охраны водных биоресурсов

для создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов

Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие указы - с указанием перечней и границ зимовальных ям (где лов рыбы запрещен):

в Винницкой области

в Волынской области

в Днепропетровской области

в Донецкой области

в Житомирской области

в Закарпатской области

в Запорожской области

в Ивано-Франковской области

в Киевской области

в Кировоградской области

во Львовской области

в Николаевской области

в Одесской области

в Полтавской области

в Ровенской области

в Сумской области

в Тернопольской области

в Харьковской области

в Херсонской области

в Хмельницкой области

в Черкасской области

в Черновицкой области

в Черниговской области

Как можно рыбачить, чтобы не получить штраф

В Госрыбагентстве рассказали, что рыбалка в этот период разрешается украинцам вне зимних ям:

зимними удочками

жерлицами всех видов (со льда)

нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками (в случае отсутствия ледового покрова)

спиннингами всех видов - с использованием искусственной или природной приманки (общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака)

В то же время рыбакам напомнили, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых - от цевья до кончика жала - превышает 10 мм.

"На протяжении всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, природной или искусственной приманки", - добавили в госагентстве.

Уточняется, что за несоблюдение указанных норм предусмотрено:

наказание - от административных штрафов до уголовной ответственности

возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба

Пост Госрыбагентства (скриншот: facebook.com/dargua)