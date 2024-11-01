Сезонные изменения для рыбаков. Где украинцам запретили ловить рыбу и как не получить штраф
С сегодняшнего дня, 1 ноября 2024 года, в Украине запрещается лов рыбы в зимовальных ямах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.
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Где именно запрещено ловить рыбу с 1 ноября
Согласно сообщению Госрыбагентства, с 1 ноября 2024 года в украинских водоемах начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.
Такой запрет будет продолжаться до начала нерестового периода в 2025 году:
- для охраны водных биоресурсов
- для создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов
Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие указы - с указанием перечней и границ зимовальных ям (где лов рыбы запрещен):
- в Винницкой области
- в Волынской области
- в Днепропетровской области
- в Донецкой области
- в Житомирской области
- в Закарпатской области
- в Запорожской области
- в Ивано-Франковской области
- в Киевской области
- в Кировоградской области
- во Львовской области
- в Николаевской области
- в Одесской области
- в Полтавской области
- в Ровенской области
- в Сумской области
- в Тернопольской области
- в Харьковской области
- в Херсонской области
- в Хмельницкой области
- в Черкасской области
- в Черновицкой области
- в Черниговской области
Как можно рыбачить, чтобы не получить штраф
В Госрыбагентстве рассказали, что рыбалка в этот период разрешается украинцам вне зимних ям:
- зимними удочками
- жерлицами всех видов (со льда)
- нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками (в случае отсутствия ледового покрова)
- спиннингами всех видов - с использованием искусственной или природной приманки (общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака)
В то же время рыбакам напомнили, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых - от цевья до кончика жала - превышает 10 мм.
"На протяжении всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, природной или искусственной приманки", - добавили в госагентстве.
Уточняется, что за несоблюдение указанных норм предусмотрено:
- наказание - от административных штрафов до уголовной ответственности
- возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба
Пост Госрыбагентства (скриншот: facebook.com/dargua)
Напомним, ранее мы рассказывали о запрете на вылов форели в водоемах карпатского региона Украины (в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей).
За вылов струйной форели или пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
Читайте также, как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф.
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