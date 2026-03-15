Сезон открыт: в МВД рассказали, как получить права на мотоцикл в 2026 году

06:40 15.03.2026 Вс
2 мин
Будущим водителям объяснили, как выбрать удобное время для проверки навыков
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как получить водительские права на мотоцикл в Украине? (pexels.com)

Со стабилизацией погодных условий в сервисных центрах МВД традиционно растет спрос на получение водительского удостоверения для управления мототранспортом.

Как записаться и успешно сдать практический экзамен для категорий А и А1 рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Как проходит экзамен на мотоцикл

В отличие от категорий для легковых авто, практический экзамен на мототранспорт проводится только на специальной площадке. Кандидат в водители должен продемонстрировать базовые навыки:

  • балансировка и маневрирование;
  • контроль скорости;
  • правильное торможение.

В соответствии с Постановлением КМУ № 340, право на управление подтверждается только после успешной сдачи и теории, и практики. Важно помнить, что экзамен разрешается сдавать исключительно в защитном шлеме.

Где взять транспорт для экзамена

Для сдачи практической части можно воспользоваться двумя вариантами:

  • мототранспорт сервисного центра МВД (если он есть в наличии в конкретном подразделении);
  • учебный мотоцикл, предоставленный вашей автошколой.

Главное требование к транспортному средству - оно должно быть технически исправным и соответствовать установленным требованиям для своей категории.

Как записаться на удобное время

Для прохождения экзамена необходимо заранее зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами:

  • дистанционно - через систему Е-записи на официальном сайте ГСЦ МВД или через соответствующее приложение;
  • на месте - через терминал самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Специалисты советуют кандидатам заранее ознакомиться со схемами упражнений, выбирать удобную защитную экипировку и сохранять спокойствие во время выполнения маневров под наблюдением экзаменатора.

Ранее РБК-Украина писало, как кандидаты в водители могут выбирать транспорт для сдачи практического экзамена. В большинстве случаев автомобиль предоставляет сервисный центр МВД, но для некоторых категорий транспорта его нужно обеспечить самостоятельно - через автошколу.

Также мы рассказывали, как в сервисных центрах МВД определяют, настоящие или поддельные водительские права.

