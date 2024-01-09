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Почему в Украине подорожал картофель и что будет с ценами из-за морозов: прогноз до весны

Украина, Вторник 09 января 2024 08:58
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Почему в Украине подорожал картофель и что будет с ценами из-за морозов: прогноз до весны Фото: картофель в Украине будет дорожать из-за морозов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Картофель в Украине подорожал из-за отсутствия хранилищ для хранения. Морозы окажут влияние на стоимость, а до конца весны цены будут расти.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Как отметил эксперт, картофель на внутреннем рынке Украины продолжает расти в цене. За последний месяц на оптовых рынках цена выросла на 72% и составляет 15,50 грн/кг. В супермаркетах в среднем цены на этот продукт составляют 24 грн/кг. Цена выросла за последний месяц на 42%.

"Основной причиной роста является то, что большая часть продукции в хозяйствах населения уже реализована. Не все имеют хранилища для хранения картофеля, поэтому оптовые поставки несколько ограничились", - сказал он.

Аналитик УКАБ считает, что в течение сильных морозов существуют риски, что картофель испортится, поэтому расходы на хранение несколько возрастут.

"До конца весны цены на картофель могут продолжить расти", - добавил Гопко.

Напомним, инфляция в Украине упала до минимума за три года - до 5%. По данным НБУ, в декабре 2023 года темпы роста цен на продовольствие остались низкими, хотя они несколько увеличились из-за сокращения предложения более низкого качества продукции (в том числе картофеля) и перехода на более дорогую тепличную продукцию (помидоры и огурцы).

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции до конца 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

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