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Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 году

Среда 09 июля 2025 12:09
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Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 году Сколько стоят арбузы в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ранние арбузы уже заполонили прилавки рынков и супермаркетов Украины. Спрос на них растет ежедневно, хоть цены еще достаточно высокие - от 25,89 гривны за килограмм.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько сейчас стоят арбузы в разных супермаркетах и когда спадет цена.

Арбузный сезон 2025: когда упадут цены

Сегодня арбузы в сетях супермаркетов продают от 25,89 гривны за килограмм, но средняя цена колеблется в пределах 35-60 гривен, элитные сорта стоят более 100 гривен за килограмм.

"Сейчас в основном арбузы представлены импортом, хотя уже немного появляются бахчевые из Одесской области. Но основной массы арбузов, которые в прошлом году заходили из центра Украины, еще нет, потому что были не очень хорошие погодные условия для созревания. Из-за этого сезон затянулся на 10-15 дней", - пояснил экономист Олег Пендзин.

Он отметил, начиная с третьей декады июля цены начнут падать, потому что поступят арбузы с украинских полей.

"Думаю, что стоимость упадет до 15-20 гривен за килограмм. Арбузов в магазинах и на рынках будет хватать, потому что кроме отечественной, еще будет импортная продукция", - добавил эксперт.

По сколько продают арбузы сейчас и где дешевле всего

В Сильпо арбузы продают по цене от 31,5 гривны до 72 гривен за килограмм. Дороже всего стоит арбуз без косточек. Также в продаже есть популярный сорт огонек, сейчас он по акции - 49,9 гривны, полная цена - 60 гривен за килограмм.

Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 годуЦены на арбузы в Сильпо (скриншот)

В Новусе за 1 килограмм придется заплатить от 26 гривен. Дороже всего стоит мини-арбуз - 149 гривен, желтый арбуз - 69, 99 гривны, огонек - 59,99 гривны, арбуз без косточек - 59,99 гривны.

Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 годуЦены в Новусе (скриншот)

В АТБ сейчас продают только один вид арбузов по 25,89 гривны за килограмм. Это самая низкая цена на рынке. Ранее в сети еще был арбуз без семян по цене 49,95 гривны.

Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 годуЦены на арбузы (скриншот)

В сети Varus предлагают несколько сортов арбузов. Цены стартуют от 25,90 гривен за килограмм. Дороже всего стоят: желтый арбуз - 129 гривен за килограмм, желтый арбуз Примаоранж - 69,99 гривны, огонек - 59,60 гривны, арбуз без косточки по акции 49,90 гривны, полная цена - 109,90 гривен.

Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 году

Цены на арбузы в Varus (скриншот)

В Auchan продают два вида арбузов, цены на них составляют 37,90 гривны и 39,90 гривны за килограмм.

Сезон стартовал, а цены кусаются: эксперт рассказал, когда подешевеют арбузы в 2025 годуЦены на арбузы (скриншот)

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Арбуз Цены в Украине
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