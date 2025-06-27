Черешня от 100 до 500 грн: что происходит с ценами на ягоду в разгар сезона

Сезон черешни в Украине как раз в разгаре. Несмотря на увеличение предложения, цены на ягоду остаются ощутимо выше, чем в прошлом году. Неблагоприятные погодные условия и потери урожая значительно повлияли на рынок.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько стоит черешня в конце июня 2025.

Главное:

Что происходит с ценами на черешню?

Какие факторы влияют на стоимость ягоды в 2025 году?

Где выращивают черешню в Украине и какие сорта популярны?

Цены на черешню в супермаркетах и ​​на рынках

Пик сезона черешни в Украине традиционно приходится на середину и вторую половину июня. Поэтому сейчас на рынки и супермаркеты поступает наибольшее количество свежей местной ягоды.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, за последний месяц цены на черешню заметно снизились – примерно на 40%, что обусловлено увеличением объемов предложения.

"Сейчас оптовые цены колеблются в пределах 110-130 грн/кг в зависимости от размера ягод. Наблюдается пик сезона сбора", – отмечает эксперт.

Стоимость черешни отличается в зависимости от места продаж и региона.

В Киеве на рынке "Столичный" оптовая цена за килограмм черешни колеблется от 90 до 160 грн. На районных рынках ягоду можно купить от 150 грн/кг до 250 грн/кг. Черешню худшего качества и небольшого "калибра" продавцы предлагают по 110 грн/кг.

в Хмельницком цены на рынке составляют 130-150 грн/кг;

цены на рынке составляют 130-150 грн/кг; в Харькове с начала июня черешня подешевела на 30% и сейчас стоит 150-220 грн/кг;

с начала июня черешня подешевела на 30% и сейчас стоит 150-220 грн/кг; в Одессе цена начинается с 150 грн/кг;

цена начинается с 150 грн/кг; в Луцке за домашнюю черешню просят 100-150 грн/кг, молдавская ягода стоит до 300 грн/кг;

за домашнюю черешню просят 100-150 грн/кг, молдавская ягода стоит до 300 грн/кг; во Львове на оптовом рынке "Шувар" у продавцов цены стартуют от 115 грн за килограмм.

В то же время в сетях супермаркетов цены выше. В "Сильпо" черешню продают от 229 грн/кг, а стоимость отборной ягоды может достигать почти 300 грн.

Скриншот silpo.ua

В Varus можно приобрести два вида ягоды: за 179 грн/кг и 199 грн/кг (высшего сорта).

Скриншот varus.ua

NOVUS предлагает акционную цену – 169 грн/кг, в то время как премиум сорт стоит 349 грн/кг, а черешня из Закарпатья – 499 грн/кг. Розовая черешня "Франц Иосиф" в корзинах по 500 г стоит 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

В Auchan самая низкая цена за килограмм черешни – 150,8 грн, а также в продаже есть сорт Artberry за 174,6 грн и крупная ягода за 287 грн.

Черешневый сезон 2025

Нынешний сезон черешни имеет свои особенности, что отразилось на стоимости и качестве ягоды.

На прошлой неделе цена на черешню немного снизилась из-за прохладной и дождливой погоды, установившейся практически по всей Украине.

Как сообщал профильный портал EastFruit, основной объем черешни, которая сейчас поступает в продажу, имеет среднее или даже низкое качество. Это в свою очередь приводит к давлению на цены, заставляя продавцов снижать стоимость некачественной продукции, чтобы быстрее ее реализовать.

Однако текущие цены на местную черешню все еще в среднем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это обусловлено несколькими факторами, среди которых потеря значительной части урожая из-за холодов весной, ухудшение качества ягоды из-за обильных осадков (плоды растрескиваются на деревьях), сокращения объемов импорта.

Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет, что весенние заморозки оказали существенное влияние на урожайность косточковых культур, уничтожив около половины урожая не только в Украине, но и в странах Восточной Европы.

Ограниченное внутреннее предложение в сочетании с дорогим импортом стало причиной высоких цен в начале сезона.

Фото: погода повлияла на урожай черешни (freepik.com)

Украинская черешня: где выращивают

Южные регионы Украины традиционно лидировали в выращивании черешни. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ большие площади садовых хозяйств были уничтожены или попали в оккупацию. В частности, в Запорожской области.

С 2022 года Украина наращивает производство черешни в центральных регионах страны, а также благоприятные климатические условия для ягод в Закарпатье и Буковине.

Среди самых популярных сортов черешни в Украине – "Валерий Чкалов" и "Черная Мелитопольская".

"Валерий Чкалов" – высокоурожайный украинский сорт, известный ранним созреванием (начало июня), крупными темно-красными плодами со сладким вкусом и легкой кислинкой. Он устойчив к засухе, но обладает средней морозостойкостью.

"Черная Мелитопольская" – культовый украинский сорт с сочными умеренно сладкими плодами с приятной кислой ноткой. До войны ягоду активно выращивали в садоводческих хозяйствах Мелитопольского, Акимовского, Приазовского районов Запорожской области.

Также на прилавках представлены сорта "Свит харт", "Наполеон", "Сильвия", розовая черешня "Космическая", желтая черешня "Дрогана", "Млиивская".

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикации портала EastFruit, "Садосад", "Суспільне", данные сетей супермаркетов, страница рынка "Шувар" в Facebook, канал рынка "Столичный" в Telegram.