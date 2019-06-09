На з'їзд партії Порошенка прибули міністри та спікер ВР

Фото: Петро Порошенко

З'їзд "Європейської солідарності" розпочався о 10:30

У неділю, 9 червня, у Києві розпочався з'їзд політичної партії п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, з'їзд "Європейської солідарності" розпочався о 10:30. Серед гостей присутні народні депутати Ніна Южаніна, Ірина Луценко, Володимир Ар'єв, Тетяна Чорновол, Вікторія Сюмар, Микола Княжицький, Андрій Левус, Сергій Висоцький Микола Величкович, Мепарішвілі Хвича з фракції "Народного фронту".

Також на з'їзд прийшли Олександр Бригинець, Ігор Артюшенко, Максим Саврасов, Артур Герасимов, депутат з групи "УДАР" Сергій Алексєєв, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко і перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, на з'їзд "Європейської солідарності" прибув голова Верховної ради України Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що глава Верховної ради Андрій Парубій може увійти до першої десятки кандидатів на позачергові вибори до парламенту від партії Порошенка "Європейська солідарність". На думку глави виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергія Березенко, в десятці Парубій точно буде.