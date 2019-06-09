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На съезд партии Порошенко прибыли министры и спикер ВР

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 11:38
На съезд партии Порошенко прибыли министры и спикер ВР
Фото: Петр Порошенко

Съезд "Европейской солидарности" начался в 10:30

В воскресенье, 9 июня, в Киеве начался съезд политической партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, съезд "Европейской солидарности" начался в 10:30. Среди гостей присутствуют народные депутаты Нина Южанина, Ирина Луценко, Владимир Арьев, Татьяна Чорновол, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович, Хвича Мепаришвили из фракции "Народного фронта".

Также на съезд пришли Александр Бригинец, Игорь Артюшенко, Максим Саврасов, Артур Герасимов, депутат из группы "УДАР" Сергей Алексеев, вице-премьер-министр Павел Розенко и первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, на съезд "Европейской солидарности" прибыл председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

 

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что глава Верховной рады Андрей Парубий может войти в первую десятку кандидатов на внеочередные выборы в парламент от партии Порошенко "Европейская солидарность". По мнению главы избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергея Березенко, в десятке Парубий точно будет.

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Новости Украины Порошенко Зеленский съездвыборы 2019Европейская солидарность
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