RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У сеймі Литви обговорили притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. Хочуть створити альянс

Фото: сейм Литви (wikipedia)
Автор: Володимир Костирін

У Сеймі Литви виступили за створення альянсу для притягнення керівництва РФ і Білорусі до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Таку ініціативу обговорили голови парламентських комітетів Із права і правопорядку (КПП) та Із закордонних справ (КЗС) на закритому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як розповів глава КПП Стасіс Шядбарас за підсумками обговорень, їх завданням є робота з колегами з інших країн, щоб розширити розслідування злочинів російських військових на території України та створити спеціальний трибунал.

"Якщо це буде суд однієї держави, яким буде його вплив? Чим більше країн буде залучено в процес, тим більше у нього буде сили і впливу", - заявив він.

За словами голови КЗС Лайми Люції Андрікене, найближчим завданням політиків є формування альянсу держав, які підтримали б створення спецтрибуналу, який необхідний для дачі оцінки самому акту вторгнення РФ в Україну. Так, у литовському сеймі переконані, що відповідати повинні не тільки виконавці, а й вище керівництво, яке віддавало накази.

Шедбарас також зазначив, що в зарубіжних державах доводиться стикатися зі скепсисом щодо можливості притягнути РФ до відповідальності, а подекуди мають місце "вичікувальні настрої".

"Можливо, політики декларують, а коли потрібно приймати якісь рішення на більш низькому рівні, відчувається певний скепсис",- говорить він.

Нагадаємо, 10 травня сейм Литви одноголосним рішенням визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні - геноцидом.

Додамо, перед цим у квітні Естонія та Латвія визнали російську військову агресію геноцидом українського народу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВійна Росії проти України