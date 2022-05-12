У сеймі Литви обговорили притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. Хочуть створити альянс

Як розповів глава КПП Стасіс Шядбарас за підсумками обговорень, їх завданням є робота з колегами з інших країн, щоб розширити розслідування злочинів російських військових на території України та створити спеціальний трибунал.

"Якщо це буде суд однієї держави, яким буде його вплив? Чим більше країн буде залучено в процес, тим більше у нього буде сили і впливу", - заявив він.

За словами голови КЗС Лайми Люції Андрікене, найближчим завданням політиків є формування альянсу держав, які підтримали б створення спецтрибуналу, який необхідний для дачі оцінки самому акту вторгнення РФ в Україну. Так, у литовському сеймі переконані, що відповідати повинні не тільки виконавці, а й вище керівництво, яке віддавало накази.

Шедбарас також зазначив, що в зарубіжних державах доводиться стикатися зі скепсисом щодо можливості притягнути РФ до відповідальності, а подекуди мають місце "вичікувальні настрої".

"Можливо, політики декларують, а коли потрібно приймати якісь рішення на більш низькому рівні, відчувається певний скепсис",- говорить він.