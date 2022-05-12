В сейме Литвы обсудили привлечение РФ к ответственности за преступления в Украине. Хотят создать альянс

В сейме Литвы выступили за создание альянса для привлечения руководства РФ и Белоруси к ответственности за военные преступления в Украине. Такую инициативу обсудили главы парламентских комитетов По праву и правопорядку (КПП) и По иностранным делам (КИД) на закрытом заседании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как рассказал глава КПП Стасис Шядбарас по итогам обсуждений, их задачей является работа с коллегами из других стран, чтобы расширить расследования преступлений российских военных на территории Украины и создать специальный трибунал.
"Если это будет суд одного государства, каково будет его влияние? Чем больше стран будет вовлечено в процесс, тем больше у него будет силы и влияния", - заявил он.
По словам председателя КИД Лаймы Люции Андрикене, ближайшей задачей политиков является формирование альянса государств, которые поддержали бы создание спецтрибунала, который необходим для дачи оценки самому акту вторжения РФ в Украину. Так, в литовском сейме убеждены, что отвечать должны не только исполнители, но и высшее руководство, которое отдавало приказы.
Шедбарас также отметил, что в зарубежных государствах приходится сталкиваться со скепсисом в отношении возможности привлечь РФ к ответственности, а кое-где имеют место "выжидательные настроения".
"Возможно, политики декларируют, а когда нужно принимать какие-то решения на более низком уровне, чувствуется некоторый скепсис", - говорит он.
Напомним, 10 мая сейм Литвы единогласным решением признал Россию террористическим государством, а ее действия в Украине - геноцидом.
Добавим, перед этим в апреле Эстония и Латвия признали российскую военную агрессию геноцидом украинского народа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.