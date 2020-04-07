Сейм Польщі дозволив провести президентські вибори поштою

Нижня палата Сейму Польщі ухвалила до Виборчого кодексу поправки, що дозволяють провести чергові вибори президента країни поштою у зв'язку з карантином. Про це повідомляє прес-лужба польського парламенту.

Вибори президента призначені на 10 квітня і вперше проходитимуть дистанційно. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, 24 травня відбудеться другий тур за участю двох кандидатів, які набрали більшість голосів.

Пропозиція провести вибори поштою внесла правляча в республіці партія "Закон і справедливість" (ЗіС).

Як заявили автори законопроекту, поштове голосування - це необхідна міра, щоб убезпечити виборців в період епідемії коронавірусу. Проти такої пропозиції виступили представники опозиції, а також і політичне об'єднання "Порозуменье" ("Згода") віце-прем'єра Ярослава Говіна. Зазначимо, що ця група входить в коаліцію з правлячої політсилою.

"Порозуменье" пропонувала перенести вибори на два роки, змінивши Конституцію і продовживши повноваження чинного польського лідера Анджея Дуди з нинішніх п'яти до семи років. Однак опозиція відмовилася підтримувати таку ініціативу.

Станом на 6 квітня в Польщі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищило 4,4 тисячі, 107 осіб померли, 162 одужали.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна знаходиться на початку боротьби з коронавірусом і чекає піку захворюваності коронавірусом COVID-19 у травні-червні.