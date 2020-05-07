Сейм Польщі підтримав проведення президентських виборів поштою

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) підтримала проведення виборів президента країни у 2020 році поштою через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, сьогодні польський Сейм підтримав внесення змін до виборчого законодавства, які дозволять провести голосування за допомогою пошти. Голосування поштою буде єдиним способом взяти участь у виборах через пандемію коронавірусу. Рішення підтримали 236 депутатів, проти висловилися - 213.

Зазначається, що Сейм обійшов попереднє рішення польського Сенату, який відхилив зміни до виборчого законодавства. Надалі закон має підписати президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча польська партія "Закон і справедливість" та політичне об'єднання "Угода" виступили за проведення запланованих на 10 травня виборів президента у заочній формі, тобто поштою. Очікувалося, що Сейм розгляне сьогодні зміни до виборчого законодавства, а також ухвалить нову дату проведення виборів.

Також РБК-Україна писало, що польський Сенат вчора ухвалив постанову з закликом до влади країни ввести режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу. Надзвичайна ситуація дозволила б законно перенести дату проведення виборів президента.