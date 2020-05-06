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Сенат Польщі просить владу ввести режим НС, щоб відкласти вибори

Новини » Політика     06.05.2020 - 22:47
Сенат Польщі просить владу ввести режим НС, щоб відкласти вибори
Фото: засідання Сенату Польщі (commons.wikimedia.org)

Перший тур президентських виборів повинен відбутися 10 травня

Верхня палата парламенту Польщі (Сенат) ухвалила постанову з закликом до влади країни ввести режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу, щоб перенести заплановані на 10 травня вибори президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, відповідну постанову підтримав 51 сенатор, 49 висловилися проти.

"Положення стихійного лиха, яке існує де-факто, але не де-юре, дає широкі можливості, щоб відкласти президентські вибори відповідно до Конституції", - заявив спікер Сенату Томаш Гродзький.

Зазначимо, 10 травня у Польщі повинен відбутися перший тур президентських виборів. Представники правлячої партії "Закон та справедливість" та уряду наполягають на відсутності підстав для перенесення голосування, попри пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє колишніх президентів та шість екс-прем'єрів Польщі виступили проти прийдешніх президентських виборів. Політики назвали прийдешнє голосування "псевдовиборами" та заявили, що не будуть брати у ньому участі.

Крім того, напередодні правляча польська партія "Закон та справедливість" запропонувала внести зміни до Конституції країни, щоб продовжити термін президентства Анджея Дуди на 2 роки. Зміни передбачають збільшення президентського терміну до 7 років.

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