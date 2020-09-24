Сейм Литви закликав Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2" через Навального

Фото: засідання Сейму Литви (flickr.com / Lietuvos Respublikos Seimas)

Сейм Литви сьогодні, 24 вересня, ухвалив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та будівництва газопроводу "Північний потік-2". Литва закликала Німеччину зупинити реалізацію російського проекту.

Про це повідомляє прес-служба литовського Сейму.

Сейм Литви закликав Європейський союз запровадити санкції проти Росії у відповідь на отруєння Навального.

"Отруєння Навального ще раз нагадує про необхідність припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", - йдеться у тексті резолюції.

Як наголосили у литовському Сеймі, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування агресивних зовнішньополітичних ініціатив Росії, які в основному спрямовані проти країн Балтії, а також країн Центральної та Східної Європи.

"Газопровід "Північний потік-2" під Балтійським морем не має економічної основи та є геополітичним проектом, який збільшить залежність Європи від природного газу, що постачається Росією", - зазначається в документі.

Зазначимо, Навального, ймовірно, отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок". У причетності до отруєння підозрюють владу Російської Федерації, оскільки Навальний є найвідомішим російським опозиціонером.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключав блокування будівництва "Північного потоку-2" як реакцію на отруєння Навального.

У Польщі також висловлювали сподівання, що після отруєння Навального Німеччина вирішить заблокувати будівництво російського газопроводу.