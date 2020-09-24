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Сейм Литвы призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" из-за Навального

Вильнюс, Четверг 24 сентября 2020 21:59
Сейм Литвы призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" из-за Навального
Фото: заседание Сейма Литвы (flickr.com / Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сейм Литвы сегодня, 24 сентября, принял резолюцию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и строительстве газопровода "Северный поток-2". Литва призвала Германию остановить реализацию российского проекта.

Об этом сообщает пресс-служба литовского Сейма.

Сейм Литвы призвал Европейский союз ввести санкции против России в ответ на отравление Навального.

"Отравления Навального еще раз напоминает о необходимости прекращения строительства газопровода "Северный поток-2", - говорится в тексте резолюции.

Как подчеркнули в литовском Сейме, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, которые в основном направлены против стран Балтии, а также стран Центральной и Восточной Европы.

"Газопровод "Северный поток-2" под Балтийским морем не имеет экономического основания и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Россией", - отмечается в документе.

Отметим, Навального, вероятно, отравили химическим веществом из группы "Новичок". В причастности к отравлению подозревают власти Российской Федерации, поскольку Навальный является самым известным российским оппозиционером.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключал блокирования строительства "Северного потока-2" в качестве реакции на отравление Навального.

В Польше также выражали надежду, что после отравления Навального Германия решит заблокировать строительство российского газопровода.

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Новости Украины Политика ГерманияЛитваНавальныйСеверный поток-2
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