Сейм Литви закликав Фінляндію і Швецію подати заявку на членство в НАТО, - резолюція

Сейм Литви одностайним рішенням прийняв резолюцію з підтримкою парламентських обговорень у Фінляндії та Швеції щодо можливого членства в НАТО. Вільнюс пропонує країнам скористатися своїм суверенним правом подати заявку на приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сейму литовської республіки.
Як наголошується в резолюції, жодна третя країна не має права накласти вето на вільне волевиявлення Фінляндії, Швеції та будь-якої іншої європейської країни, що відповідає критеріям Північноатлантичного договору, домагатися членства в НАТО.
"У зв'язку з війною Росії та Білорусі проти України, і втратою Білоруссю незалежності у зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Балтійському регіоні вступ Фінляндії та Швеції в оборонний альянс значно підвищило б безпеку й обороноздатність цих та інших країн регіону", - звернули увагу в сеймі Литви.
За словами голови парламентського комітету у закордонних справах Лайми Андрікене, громадська підтримка у Фінляндії та Швеції членства в НАТО "досягла безпрецедентних висот" з 24 лютого, тобто з дати початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"В останні дні 76% фінського народу виступає за членство своєї країни в НАТО. Аналогічна ситуація у Швеції. Не сумніваюся, що парламенти обох країн врахують думку нації й найближчими днями будуть прийняті ті рішення, яких ми чекаємо", - сказала вона.
"Переконавшись, що Фінляндія і Швеція відповідають всім політичним, військовим та іншим вимогам для членства в НАТО і здатні виконати зобов'язання щодо членства в НАТО, Сейм сподівається на гладкий і швидкий процес приєднання і ратифікацію протоколів про приєднання до Північноатлантичного договору парламенти країн-членів НАТО. Водночас він висловив рішучість забезпечити безперешкодний процес ратифікації цих протоколів у литовському парламенті", - йдеться в заяві литовських парламентарів.
Раніше повідомлялося, що за даними фінських ЗМІ, президент країни Саулі Нііністе може оголосити про вступ Фінляндії до НАТО 12 травня. При цьому очікувалося, що Фінляндія і Швеція будуть вступати в Альянс одночасно.
Додамо, у квітні в Кремлі заявляли, що прагнення Гельсінкі та Стокгольма в НАТО змусить Москву посилити свою військову присутність в Балтійському регіоні, погрожуючи країнам "військовими і політичними наслідками", та навіть ядерною зброєю.
При цьому фінський дипломат вважає малоймовірним напад РФ на Швецію і Фінляндію, зважаючи на відправлення військ в Україну та їх значних втрат.
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