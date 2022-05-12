Сейм Литви закликав Фінляндію і Швецію подати заявку на членство в НАТО, - резолюція

Сейм Литви одностайним рішенням прийняв резолюцію з підтримкою парламентських обговорень у Фінляндії та Швеції щодо можливого членства в НАТО. Вільнюс пропонує країнам скористатися своїм суверенним правом подати заявку на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сейму литовської республіки.

Як наголошується в резолюції, жодна третя країна не має права накласти вето на вільне волевиявлення Фінляндії, Швеції та будь-якої іншої європейської країни, що відповідає критеріям Північноатлантичного договору, домагатися членства в НАТО.

"У зв'язку з війною Росії та Білорусі проти України, і втратою Білоруссю незалежності у зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Балтійському регіоні вступ Фінляндії та Швеції в оборонний альянс значно підвищило б безпеку й обороноздатність цих та інших країн регіону", - звернули увагу в сеймі Литви.

За словами голови парламентського комітету у закордонних справах Лайми Андрікене, громадська підтримка у Фінляндії та Швеції членства в НАТО "досягла безпрецедентних висот" з 24 лютого, тобто з дати початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"В останні дні 76% фінського народу виступає за членство своєї країни в НАТО. Аналогічна ситуація у Швеції. Не сумніваюся, що парламенти обох країн врахують думку нації й найближчими днями будуть прийняті ті рішення, яких ми чекаємо", - сказала вона.

"Переконавшись, що Фінляндія і Швеція відповідають всім політичним, військовим та іншим вимогам для членства в НАТО і здатні виконати зобов'язання щодо членства в НАТО, Сейм сподівається на гладкий і швидкий процес приєднання і ратифікацію протоколів про приєднання до Північноатлантичного договору парламенти країн-членів НАТО. Водночас він висловив рішучість забезпечити безперешкодний процес ратифікації цих протоколів у литовському парламенті", - йдеться в заяві литовських парламентарів.