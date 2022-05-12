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Сейм Литвы призвал Финляндию и Швецию подать заявку на членство в НАТО, - резолюция

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Четверг 12 мая 2022 07:33
Сейм Литвы призвал Финляндию и Швецию подать заявку на членство в НАТО, - резолюция Фото: сейм Литвы (lrk.lt)
Автор: Владимир Костырин

Сейм Литвы единогласным решением принял резолюцию с поддержкой парламентских обсуждений в Финляндии и Швеции о возможном членстве в НАТО. Вильнюс предлагает странам воспользоваться своим суверенным правом подать заявку на присоединение к североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сейма литовской республики.

Как подчеркивается в резолюции, ни одна третья страна не имеет права наложить вето на свободное волеизъявление Финляндии, Швеции и любой другой европейской страны, отвечающей критериям Североатлантического договора, добиваться членства в НАТО.

"В связи с войной России и Беларуси против Украины, и потерей Белоруссией независимости в связи с изменением ситуации с безопасностью в Балтийском регионе вступление Финляндии и Швеции в Оборонительный альянс значительно повысило бы безопасность и обороноспособность этих и других стран региона", - обратили внимание в сейме Литвы.

По словам председателя парламентского комитета по иностранным делам Лаймы Андрикене, общественная поддержка в Финляндии и Швеции членства в НАТО "достигла беспрецедентных высот" с 24 февраля, то есть с даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В последние дни 76% финского народа выступает за членство своей страны в НАТО. Аналогичная ситуация в Швеции. Не сомневаюсь, что парламенты обеих стран учтут мнение нации и в ближайшие дни будут приняты те решения, которых мы ждем", - сказала она.

"Убедившись, что Финляндия и Швеция отвечают всем политическим, военным и другим требованиям для членства в НАТО и способны выполнить обязательства по членству в НАТО, Сейм надеется на гладкий и быстрый процесс присоединения и ратификацию протоколов о присоединении к Североатлантическому договору парламенты стран-членов НАТО. В то же время он выразил решимость обеспечить беспрепятственный процесс ратификации этих протоколов в литовском парламенте", - говорится в заявлении литовских парламентариев.

Ранее сообщалось, что по данным финских СМИ, президент страны Саули Ниинисте может объявить о вступлении Финляндии в НАТО 12 мая. При этом ожидалось, что Финляндия и Швеция будут вступать в Альянс одновременно.

Добавим, в апреле в Кремле заявляли, что стремление Хельсинки и Стокгольма в НАТО вынудит Москву усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, угрожая странам "военными и политическими последствиями", и даже ядерным оружием.

При этом финский дипломат считает маловероятным нападение РФ на Швецию и Финляндию, ввиду отправки войск в Украину и их значительных потерь.

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