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У США екс-спецназівця засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії

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Вірджинія, П'ятниця 14 травня 2021 21:00
У США екс-спецназівця засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії Фото: Пітер Деббінс (скрін відео Youtube: Ukrainian American Concordia University)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії колишнього службовця сил спеціального призначення армії США. Суд Вірджинії засудив його до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Вирок у 15 років і 8 місяців, винесений 46-річному Пітеру Дзібінскі Деббінсу з Гейнсвілла окружним суддею США, в основному відповідав 17-річному терміну, якого домагалися прокурори. Адвокати захисту домагалися 5-річного терміну.

Адвокат Деббінса стверджував, що винний завдав мінімальний збиток і що російські агенти шантажували Деббінса, погрожуючи викрити його одностатеві потяги у військову епоху, коли все ще діяло правило "не питай, Не говори".

На слуханнях з винесення вироку в Олександрії Деббінс приніс своєрідні вибачення, в яких він в основному підкреслив, як він став жертвою ГРУ, Російської розвідувальної служби, І сказав, що він піддав себе небезпеці помсти з їх боку за те, що зізнався їм у своїй службі.

"Я страждав у самотньому мовчанні протягом 25 років", - сказав Деббінс. Що стосується небезпеки, якої він піддається з боку ГРУ, він заявив:"ГРУ не загрожує, воно виконує обіцянки".

Нагадаємо, в серпні минулого року Деббінса заарештували в США. За версією слідства, його завербували в 1996 році в Челябінську, куди він прибув по лінії освітньої програми. З тих пір і по січень 2011 року він співпрацював з російськими спецслужбами.

У листопаді 2020 року Деббінс визнав себе винним у змові зі співробітниками російської розвідки.

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