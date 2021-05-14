У Сполучених Штатах суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії колишнього службовця сил спеціального призначення армії США. Суд Вірджинії засудив його до 15 років позбавлення волі.

Вирок у 15 років і 8 місяців, винесений 46-річному Пітеру Дзібінскі Деббінсу з Гейнсвілла окружним суддею США, в основному відповідав 17-річному терміну, якого домагалися прокурори. Адвокати захисту домагалися 5-річного терміну.

Адвокат Деббінса стверджував, що винний завдав мінімальний збиток і що російські агенти шантажували Деббінса, погрожуючи викрити його одностатеві потяги у військову епоху, коли все ще діяло правило "не питай, Не говори".

На слуханнях з винесення вироку в Олександрії Деббінс приніс своєрідні вибачення, в яких він в основному підкреслив, як він став жертвою ГРУ, Російської розвідувальної служби, І сказав, що він піддав себе небезпеці помсти з їх боку за те, що зізнався їм у своїй службі.

"Я страждав у самотньому мовчанні протягом 25 років", - сказав Деббінс. Що стосується небезпеки, якої він піддається з боку ГРУ, він заявив:"ГРУ не загрожує, воно виконує обіцянки".