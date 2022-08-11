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Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму

Фото: Сейм Латвії (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейм Латвії в четвер, 11 серпня, визнав насильство Росії щодо мирного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію державою, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BB.lv.

У заяві латвійських депутатів міститься заклик до держав Євросоюзу негайно призупинити туризм і обмежити видачу в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Крім того, Латвія закликає збільшити військову, фінансову, гуманітарну і дипломатичну підтримку України і підтримати ініціативи щодо засудження військових дій Росії і притягнення винних до відповідальності, ізолювати Росію від міжнародних і регіональних організацій, ввести рівноцінні санкції проти Білорусі як прихильника військової агресії Росії.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму, і зробити це якомога швидше. Оскільки це ще більше ізолює її від цивілізованого світу і посприяє посиленню санкцій.

У президента Володимира Зеленського докладно пояснили, навіщо слід визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Як відомо, нещодавно Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, що закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Так, якщо буде прийнято відповідне рішення, то РФ офіційно може стати п'ятою в списку держав-спонсорів тероризму.

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