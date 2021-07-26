В Офісі президента прокоментували кадрові зміни в СБУ
В Офісі президента України прокоментували ухвалення Володимиром Зеленським кадрових рішень у системі Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Михайла Подоляка.
За його словами, кадрові зміни відображають необхідність трансформації Служби безпеки.
"Щобільше, можна говорити про абсолютно системний підхід президента до змін, який зараз відбуваються в наших спеціальних службах. Ефективність, чітке розуміння нових викликів, а головне - конкретні результати в конкретних напрямках. Для президента принципово - значно активізувати роботу СБУ для того, щоб нарешті поставити крапку в усіх контрабандних схемах. На жаль, не бачили достатньої роботи Служби на цьому напрямку останнім часом", - додав радник голови ОП.
Також він зазначив, що серед ключових причин - необхідність підготувати СБУ до реформи, яка розпочнеться після ухвалення відповідного закону.
"Зазвичай після прийняття будь-якого базового закону витрачаються ще мінімум пів року для адаптації, підготовки змін, якихось процедурних моментів. Зараз Служба має бути готова з першого дня від старту реформи - щоб не було паузи в ефективності в нових умовах. Прийняті кадрові рішення відображають цю мету. Безумовно, будь-яка трансформація - це перш за все зміни адміністративного складу. Потрібні нові управлінські рішення. Потрібні більша мобільність і швидкість в прийнятті рішень. Потрібні, кінець кінцем, доведені до логічного завершення кримінальні справи, в який йдеться про конкретні виклики нашій національній безпеці", - резюмував Михайло Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.
Зокрема, Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ та переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького - з посади начальника управління СБУ в Чернівецькій області.