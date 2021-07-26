В Офісі президента прокоментували кадрові зміни в СБУ

За його словами, кадрові зміни відображають необхідність трансформації Служби безпеки.

"Щобільше, можна говорити про абсолютно системний підхід президента до змін, який зараз відбуваються в наших спеціальних службах. Ефективність, чітке розуміння нових викликів, а головне - конкретні результати в конкретних напрямках. Для президента принципово - значно активізувати роботу СБУ для того, щоб нарешті поставити крапку в усіх контрабандних схемах. На жаль, не бачили достатньої роботи Служби на цьому напрямку останнім часом", - додав радник голови ОП.

Також він зазначив, що серед ключових причин - необхідність підготувати СБУ до реформи, яка розпочнеться після ухвалення відповідного закону.

"Зазвичай після прийняття будь-якого базового закону витрачаються ще мінімум пів року для адаптації, підготовки змін, якихось процедурних моментів. Зараз Служба має бути готова з першого дня від старту реформи - щоб не було паузи в ефективності в нових умовах. Прийняті кадрові рішення відображають цю мету. Безумовно, будь-яка трансформація - це перш за все зміни адміністративного складу. Потрібні нові управлінські рішення. Потрібні більша мобільність і швидкість в прийнятті рішень. Потрібні, кінець кінцем, доведені до логічного завершення кримінальні справи, в який йдеться про конкретні виклики нашій національній безпеці", - резюмував Михайло Подоляк.