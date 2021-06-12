"Зараз ми єдині". Байден зустрівся з Макроном в межах саміту G7

Президент США Джо Байден вперше зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулась на полях саміту лідерів країн "Великої сімки" у Великій Британії.

Про це Макрон написав у своєму Twitter.

Він сказав, що зараз Франція і США "разом" і "єдині".

"Зараз ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час діяти. Я впевнений - ми зробимо", - заявив Макрон.