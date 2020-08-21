Севілья - Інтер: анонс фіналу Ліги Європи

Фото: "Севілья" - "Інтер" (twitter.com/SevillaFC)

Супербитва в Кельні вирішить долю трофея

"Севілья" зійдеться з "Інтером" у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом італійський клуб.

21 серпня 22:00

Кельн, "Рейн Енергі Штадіон"

Команди пройшли довгий шлях до фіналу і не мають права на помилку. Вже скоро дізнаємось, хто підніме головний трофей турніру над головою.

Попередні стадії

"Інтер" вилетів з Ліги чемпіонів, потрапивши в непросту групу Ліги чемпіонів з "Барселоною", дортмундської "Боруссією" і "Славією". У плей-офф Ліги Європи клуб пройшов "Лудогорець" (2:0; 2:1), "Хетафе" (2:0), "Баєр" (2:1) і в півфіналі розгромив "Шахтар" з рахунком 5:0.

"Севілья" стартувала відразу з Ліги Європи, впевнено посівши перше місце у квартеті з АПОЕЛом, "Карабахом" і "Дюделанж". В 1/16 фіналу команда пройшла "Клуж" лише завдяки правилу виїзного гола (1:1; 0:0). Потім обігравши "Рому" (2:0), "Вулверхемптон" (1:0) і "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Статистика зустрічей

Команди не зустрічалися в турнірах УЄФА.

Зміни

Фінал мав прийняти польський Гданськ, але події, що розгортались у світі з березня внесли свої корективи. Тому "Рейн-Енергі" у Кельні прийме 11 розіграш трофею Ліги Європи.