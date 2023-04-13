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Боятся утечки информации. В Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим

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Луганская область, Четверг 13 апреля 2023 18:58
Боятся утечки информации. В Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим Фото: в Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений", - говорится в сообщении.

В этой связи в регионе увеличилось количество патрулей. При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Также оккупанты запретили жителям района выезжать из населенных пунктов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Также ранее мы писали, что оккупанты в Луганской и Запорожской областях продолжают усиливать контрразведывательный режим. В частности, из-за опасений утечки информации о местонахождении своих военных.

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