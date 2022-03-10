Під Києвом потрапив під обстріл завод Coca-Cola

У Київській області під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутреннх справ Антона Геращенка.

"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Coca-Cola йде з російського ринку через війну проти України.

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