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Під Києвом потрапив під обстріл завод Coca-Cola

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Київська область, Четвер 10 березня 2022 16:19
Під Києвом потрапив під обстріл завод Coca-Cola Фото: завод Coca-Cola потрапив під обстріл (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Сергей Новиков

У Київській області під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутреннх справ Антона Геращенка.

"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Coca-Cola йде з російського ринку через війну проти України.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. Київська область Війна Росії проти України
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