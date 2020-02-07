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На сесії Вишгородської міськради сталася бійка

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 17:16
На сесії Вишгородської міськради сталася бійка
Фото: бійка у Вишгородському міськраді (poglyad.tv)

Один з учасників проніс пістолет і розкладний ніж

На сесії Вишгородської міськради сталася бійка за участю депутата та місцевого жителя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Вишгорода.

Повідомляється, що на сесії міської ради виник конфлікт між депутатом міської ради і місцевим жителем, який переріс у бійку. У одного з учасників на підлогу випав пістолет і розкладний ніж.

На місці події поліцейські встановили учасників конфлікту, виявили та вилучили речові докази. За даним фактом відкрито кримінальні справи за незаконне поводження зі зброєю та легке тілесне ушкодження. Вирішується питання про призначення комплексу експертиз.

За даними агентства "Погляд", бійка сталася під час перерви. Конфлікт затіяв директор місцевого ринку Ігор Тихан, який почав скандалити з депутатом Борисом Матком. В процесі бійки на підлогу випав ніж "метелик" і пістолет.

На сесії Вишгородської міськради сталася бійка

Фото: пістолет і складаний ніж (facebook.com/VyshgorodPolice)

Радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку.

Опубліковано Стоп корупції П'ятниця, 7 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше Мукачівська міська рада попросила президента України Володимира Зеленського ввести в місто Нацгвардію. Ініціатива пов'язана зі сьогоднішньою перестрілкою, в результаті якої постраждали дві особи.

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