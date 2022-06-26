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Значним досягненням військ РФ є взяття Сєвєродонецька, - британська розвідка

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 11:58
Значним досягненням військ РФ є взяття Сєвєродонецька, - британська розвідка Фото: російських окупантам належить виконати ще кілька складних завдань (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія в квітні переглянула план своєї найближчої кампанії, перейшовши від окупації більшої частини України до більш цілеспрямованого наступу на Донбасі. Тому взяття Сєвєродонецька є значним досягненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві припустили, що більшість українських військ відступили зі своїх оборонних позицій, що залишилися в Сєвєродонецьку.

У розвідці додали, що взяття Сєвєродонецька одне з декількох складних завдань, які Росії необхідно вирішити, щоб зайняти весь Донбас.

"До них відносяться просування до великого центру Краматорська і забезпечення безпеки основних шляхів постачання міста Донецька", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська влада заявляла, що Сєвєродонецьк повністю захоплений противником.

Як уточнив начальник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, місто зруйноване на 90%.

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Війна Росії проти України Сєвєродонецьк Великобританія
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