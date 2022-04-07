У Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні, - глава ОВА
У Луганській області російські окупанти зруйнували всі лікарні. З початку війни кожний медзаклад регіону було обстріляно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Луганській області немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії та України, в нашій області було обстріляно кожен медичний заклад", - написав у Facebook Гайдай.
Глава ОВА опублікував фотографії зруйнованої лікарні в Рубіжному. Він зазначив, що медзаклад був новим, сучасним з високотехнологічним обладнанням.
За його словами, Рубіжанська лікарня залишилася на окупованій території. Російські загарбники знімають відео і звинувачують у руйнуванні медзакладу українських військових.
"Зрадник-головний лікар підіграє "кадирівцям", хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню", - зазначив Гайдай, додавши, що окупанти навмисне знищують лікарні в Луганській області, щоб поранені не мали шансів вижити.
Фото: у Луганській області немає жодної цілої лікарні (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Відзначити, глава Луганської ОВА закликав жителів області евакуюватися через загрозу нового російського наступу.
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