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У Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні, - глава ОВА

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Луганськ, Четвер 07 квітня 2022 13:27
У Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні, - глава ОВА Фото: у Луганській області немає жодної цілої лікарні (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Луганській області російські окупанти зруйнували всі лікарні. З початку війни кожний медзаклад регіону було обстріляно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Луганській області немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії та України, в нашій області було обстріляно кожен медичний заклад", - написав у Facebook Гайдай.

Глава ОВА опублікував фотографії зруйнованої лікарні в Рубіжному. Він зазначив, що медзаклад був новим, сучасним з високотехнологічним обладнанням.

За його словами, Рубіжанська лікарня залишилася на окупованій території. Російські загарбники знімають відео і звинувачують у руйнуванні медзакладу українських військових.

"Зрадник-головний лікар підіграє "кадирівцям", хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню", - зазначив Гайдай, додавши, що окупанти навмисне знищують лікарні в Луганській області, щоб поранені не мали шансів вижити.

Фото: у Луганській області немає жодної цілої лікарні (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Відзначити, глава Луганської ОВА закликав жителів області евакуюватися через загрозу нового російського наступу.

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