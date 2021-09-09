ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Північний потік-2": початок поставок газу залежить від Німеччини

Новость на русском →
Москва, Четвер 09 вересня 2021 17:02
"Північний потік-2": початок поставок газу залежить від Німеччини Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Початок поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2" залежить від рішення профільного німецького регулятора. Російська сторона сподівається, що воно буде отримано найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Терміни початку комерційних поставок залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів вже найближчим часом зможуть отримувати російський газ за найкоротшим, найбільш економічним і екологічним маршрутом", - зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію на те, що вже ніхто і ніщо не завадить запуску "Північного потоку-2".

А видання Bloomberg зазначило, що поставки газу можуть початися вже з 1 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2
NEWS
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні