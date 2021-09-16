Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Група займатиметься напрацюванням пропозицій щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та йому подібних газогонів.

Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Хто увійшов робочу групу

Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли:

голова Служби безпеки України Іван Баканов ;

; голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко ;

; міністр енергетики Герман Галущенко ;

; секретар РНБО Олексій Данілов;

міністр юстиції Денис Малюська ;

; голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко ;

; посол в США Оксана Маркарова ;

; посол в Німеччині Андрій Мельник ;

; віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;

заступник глави ОП Юлія Свириденко ;

; заступник глави ОП Андрій Сибіга.

За згодою до групи можуть приєднатися радник міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.

Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.