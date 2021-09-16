Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2"
Президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Група займатиметься напрацюванням пропозицій щодо "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та йому подібних газогонів.
Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.
Хто увійшов робочу групу
Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли:
- голова Служби безпеки України Іван Баканов;
- голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Німеччині Андрій Мельник;
- віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;
- заступник глави ОП Юлія Свириденко;
- заступник глави ОП Андрій Сибіга.
За згодою до групи можуть приєднатися радник міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.
Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.