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Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2"

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 21:50
Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Група займатиметься напрацюванням пропозицій щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та йому подібних газогонів.

Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Хто увійшов робочу групу

Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли:

  • голова Служби безпеки України Іван Баканов;
  • голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • міністр юстиції Денис Малюська;
  • голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
  • посол в США Оксана Маркарова;
  • посол в Німеччині Андрій Мельник;
  • віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;
  • заступник глави ОП Юлія Свириденко;
  • заступник глави ОП Андрій Сибіга.

За згодою до групи можуть приєднатися радник міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.

Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

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Володимир Зеленський Північний потік-2
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