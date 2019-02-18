"Північний потік-2" може втратити половину газу через директиви ЄС

Фото: Північний потік-2 (gazprom.ru)

Новий документ Євросоюзу обмежує російського газового монополіста

Поправки до газової директиви ЄС щодо "Північного потоа-2" призведуть до того, що газопровід високою ймовірністю залишиться недовантаженим як мінімум в перші кілька років експлуатації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію російського видання "Коммерсантъ".

Як зазначається в матеріалі, схвалений текст поправок до газової директиви ЄС передбачає, що у газопроводу повинен бути незалежний від "Газпрому" оператор (зараз це на 100% структура монополії Nord Stream-2 AG), а до потужностей повинні отримати доступ треті особи. Якщо створення незалежного оператора реалізовується, то доступ третіх осіб організувати неможливо, оскільки газ у російський кінець труби може подати тільки "Газпром" як єдина компанія, що має право на його експорт.

Теоретично "Газпром" може вирішити проблему, якщо "Північний потік-2" отримає виключення з правил ЄС. Німеччина, як країна ЄС, куди приходить газопровід, може укласти з Росією міжурядову угоду про такі винятки. Однак на практиці, як випливає з тексту поправок у газову директиву, такий шлях буде тривалим, складним і не обіцяє повного успіху.

У такому разі за аналогією з газопроводом Opal Єврокомісія може заборонити "Газпрому" використовувати "Північний потік-2" більше ніж наполовину, залишивши іншу половину для потенційних "третіх осіб", які навряд чи коли-небудь з'являться.

На практиці це означає, що Німеччині доведеться заручитися підтримкою найбільших країн ЄС, як мінімум Франції та Італії, щоб винятки для "Північного потоку-2" були ухвалені.

Як зазначається у матеріалі, "Газпром" вже подав сигнал про те, що компанія враховує можливі обмеження по "Північному потоку-2" і думає про нові газопроводи в Європу, які дозволили відмовитися від українського транзитного маршруту. Глава компанії Олексій Міллер 14 лютого допустив будівництво "Турецького потоку-2" - цей газопровід, якщо буде реалізований, прийде в ЄС Туреччини по суші, і поправки в газову директиву не створять для нього складностей. Дві нові нитки через Чорне море загальною потужністю 32 млрд кубометрів в цілому відповідають половині технічної пропускної здатності "Північного потоку-2".

Нагадаємо, представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок в газову директиву ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Як повідомляло видання FAZ, поправки в газову директиву знизили ступінь політичного ризику, що виходить від проекту "Газпрому". У відповідності з досягнутим компромісом, Німеччина зможе робити винятки з правил Євросоюзу для "Північного потоку-2" тільки після перевірки і схвалення їх Єврокомісією.