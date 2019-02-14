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ЄС знизить політичну небезпеку "Північного потоку-2", - FAZ

Новини » Енергетика    14.02.2019 - 19:49
ЄС знизить політичну небезпеку "Північного потоку-2", - FAZ
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

У відповідності з досягнутим компромісом Німеччина зможе робити винятки з правил ЄС

В Європейському союзі досягнута нова домовленість в суперечці про поправки до європейської Газової директиви, що стосуються трубопровідних проектів, подібних "Північному потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що у відповідності з досягнутим компромісом Німеччина зможе робити винятки з правил Євросоюзу для "Північного потоку-2" тільки після перевірки і схвалення їх Єврокомісією. Оглядач FAZ Райнхард Фезер вважає, що тим самим ЄС знизив рівень політичного ризику, що виходить від проекту "Газпрому".

За його словами, компроміс у суперечці навколо "Північного потоку-2" незабаром прийме ту форму, якої хотів уникнути уряд Німеччини. До цього результату можна було прийти раніше, простіше і з меншою втратою довіри з боку східноєвропейських партнерів в Євросоюзі. При цьому, пише видання, залишається загадкою, чому Берлін так довго і наполегливо намагався заблокувати рішення по внесенню поправок в європейську Газову директиву замість того, щоб серйозно поставитися до критики в адресу російського газопроводу.

Фезер вважає, що "той факт, що газопровід тепер підпорядковується європейськими правилами, може допомогти зменшити політичні ризики від цього газопроводу".

Нагадаємо, представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Додамо, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

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