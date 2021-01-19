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У Німеччині офіційно заснували фонд для підтримки "Північного потоку-2"

Німеччина, Вівторок 19 січня 2021 15:42
У Німеччині офіційно заснували фонд для підтримки "Північного потоку-2"
Фото: прокладання "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Игорь Литвиненко

В Німеччині офіційно заснували екологічний фонд, який покликаний для надання допомоги при будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Фонд "Захист клімату та навколишнього середовища MV" був створений на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це повідомив міністр енергетики Мекленбург-Передня Померанія Крістіан Пегель в інтерв'ю газеті Schweriner Volkszeitung.

"Фонд створений і живе власним життям", - сказав Пегель.

Він уточнив, що раніше місцевий Мін'юст видав відповідний дозвіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фонд буде займатися закупівлею устаткування і будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проекту.

При цьому в німецькому парламенті розкритикували створення в Німеччині фонду для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, сьогодні російська компанія "Газпром" допустила припинення реалізації або повне скасування проекту "Північний потік-2". Це може статися, якщо в європейських країнах відбудеться різка зміна політичної ситуації.

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